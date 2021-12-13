Появился список пострадавших при взрыве в подмосковном Серпухове

Среди пострадавших - только дети
В результате взрыва в Серпуховском монастыре, по предварительным данным, пострадали 10 человек. Среди пострадавших - только дети.
Список пострадавших публикует "Пятый канал". Аналогичный список опубликован в телеграм-канале MASH.
- Иван, 15 лет
- Анна, 12 лет
- Иван, 16 лет
- Даниил, 14 лет
- Максим, 17 лет
- Святослав, 13 лет
- Таисия, 11 лет
- Кирилл, 17 лет
- Виктор, 14 лет
- Ксения, 14 лет
Ранее стало известно, что подросток, устроивший взрыв, выжил. Владислав Струженков находится в тяжелом состоянии - в результате взрыва ему оторвало ногу.
Взрыв в Введенском Владычном женском монастыре в Серпухове прогремел утром 13 декабря. Взрывное устройство привел в действие 18-летний выпускник православной гимназии, находящейся на территории монастыря. По предварительным данным, молодой человек пошел на преступление из-за конфликта со школой.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram