Появился список пострадавших при взрыве в подмосковном Серпухове

Среди пострадавших - только дети

В результате взрыва в Серпуховском монастыре, по предварительным данным, пострадали 10 человек. Среди пострадавших - только дети.

Список пострадавших публикует "Пятый канал". Аналогичный список опубликован в телеграм-канале MASH.

Иван, 15 лет Анна, 12 лет Иван, 16 лет Даниил, 14 лет Максим, 17 лет Святослав, 13 лет Таисия, 11 лет Кирилл, 17 лет Виктор, 14 лет Ксения, 14 лет

Ранее стало известно, что подросток, устроивший взрыв, выжил. Владислав Струженков находится в тяжелом состоянии - в результате взрыва ему оторвало ногу.

Взрыв в Введенском Владычном женском монастыре в Серпухове прогремел утром 13 декабря. Взрывное устройство привел в действие 18-летний выпускник православной гимназии, находящейся на территории монастыря. По предварительным данным, молодой человек пошел на преступление из-за конфликта со школой.

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