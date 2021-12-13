"С такими патологиями...": Шура объяснил свою бездетность

Певец сомневается в способности стать отцом здорового ребенка

Певец Александр Медведев, известным под творческим псевдонимом Шура (Shura), за свои 46 лет так и не стал отцом. Перспективу обретения родительского статуса артист оценивает скептически.

Шура напомнил, что несколько лет лечился от онкологии, последствия которой сильно повлияли на организм. С такими патологиями нет никаких гарантий, что ребенок будет здоров, признался исполнитель.

Внесли свою лепту и вредные привычки артиста. С зависимостью он успешно справился, однако результат не заставил себя ждать: многолетние пагубные пристрастия негативно сказались на фертильности и общем здоровье.

Тем не менее, Шуре есть на кого направить любовь и заботу. Певец ухаживает за собаками Юсей и Мухой, сообщает "Пятый канал".

Детей нет — зато есть место на кладбище. Шура рассказал, что уже подготовил все необходимое к собственным похоронам: купил участок на погосте, придумал дизайн гроба. Саму домовину артисту подарил поклонник.

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