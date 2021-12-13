В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Си Цзиньпина

Лидеры встретятся онлайн в среду

Кремль подтвердил, что 15 декабря президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры в формате видеоконференции.

"Будут подведены итоги совместной работы по развитию российско-китайского всеобъемлющего стратегического партнерства в 2021 году и обсуждены приоритеты сотрудничества на дальнейшую перспективу", - говорится в сообщении пресс-службы.

В Кремле добавили, что лидеры также обменяются мнениями по актуальным региональным и глобальным вопросам.

В конце ноября Путин заявил, что отношения партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем находятся на беспрецедентно высоком уровне. Глава государства подчеркнул, что важной составляющей двусторонних отношений является энергетическое сотрудничество.

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