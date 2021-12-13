ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Си Цзиньпина

12:43
  • понедельник
  • 13 декабря 2021

Лидеры встретятся онлайн в среду

Кремль подтвердил, что 15 декабря президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры в формате видеоконференции.
Китай хочет укреплять сотрудничество с Россией

"Будут подведены итоги совместной работы по развитию российско-китайского всеобъемлющего стратегического партнерства в 2021 году и обсуждены приоритеты сотрудничества на дальнейшую перспективу", - говорится в сообщении пресс-службы.

В Кремле добавили, что лидеры также обменяются мнениями по актуальным региональным и глобальным вопросам.

В конце ноября Путин заявил, что отношения партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем находятся на беспрецедентно высоком уровне. Глава государства подчеркнул, что важной составляющей двусторонних отношений является энергетическое сотрудничество.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин и Си Цзиньпин
Владимир Путин и Си Цзиньпин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.