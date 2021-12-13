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Басков рассказал, почему разочаровался в сайтах знакомств

12:46
  • понедельник
  • 13 декабря 2021

Певец пытался искать вторую половинку в интернете

Народный артист России Николай Басков в глазах многих — завидный жених. Однако в 45 лет певец остается бездетным холостяком, вопреки попыткам найти вторую половину.
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Артист признался, что в поисках счастья забредал даже в интернет: "натуральный блондин" зарегистрировался на сайтах знакомств. Однако попытка провалилась — прежде всего потому, что никто в Сети не верит, что общается с самим Басковым.

Однако есть и более решительные интернет-пользователи. Как рассказал певец, ему приходит огромное количество непристойных предложений в соцсетях.

Впрочем, в возможность найти суженую в Сети Басков все-таки верит. Он рассказал, как выступал в качестве ведущего на свадьбе пары, которая познакомилась в виртуальном пространстве. "Оба из хороших, культурных семей, но нашли там свое счастье", подчеркнул артист.

Главное, по мнению певца, "уверенно двигаться навстречу своей судьбе", не стесняясь способов, пишет интернет-издание "Дни.ру".

Несмотря на неудачные попытки обрести личное счастье, Басков уверен: многие девушки хотели бы выйти за него замуж. Однако найти ту единственную непросто. Артист признается, что у него непростой характер и "очень тяжело близким людям со мной".

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