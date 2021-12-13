Двое детей насмерть отравились под Саратовом

Их брат и тетя в реанимации

В Саратовской области двое малолетних детей погибли, отравившись неизвестным веществом.

Трагедия произошла в одном из частных домов в селе Александровка Марксовского района. Трехлетний мальчик и пятилетняя девочка пожаловались на тошноту и рвоту. Взрослые вызвали скорую помощь, однако малыши к приезду медиков скончались.

Позднее самочувствие ухудшилось еще у двоих членов семьи – у семилетнего мальчика и его 23-летней тети. Их доставили в реанимацию.

"По предварительным данным, причиной могло послужить отравление неизвестным веществом", - сообщается в Telegram-канале прокуратуры.

Следователи проводят проверку и выясняют причины случившегося. В доме есть газовая колонка, однако специалисты газовой службы не выявили никаких нарушений в ее работе.

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