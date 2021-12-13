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Назван новый гендиректор VK

12:47
  • понедельник
  • 13 декабря 2021

Борис Добродеев покидает пост

Совет директоров VK (новое название Mail.Ru Group) единогласно одобрил назначение новым гендиректором Владимира Кириенко. Об этом сообщила пресс-служба компании.
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Кириенко сменит на этом посту Бориса Добродеева, который в начале декабря после изменения акционерной структуры в "МФ Технологии" заявил о намерении уйти с позиции гендиректора компании.

Добродеев возглавлял компанию с 2016 года. Он запустил фудтех и образовательные проекты в Mail.Ru Group.

Новому главе VK 38 лет. В конце 2017 года он был назначен первым вице-президентом "Ростелекома". Там он курировал цифровую трансформацию компании, развитие  дата-центров и запуск платформы Wink, пишут "Ведомости".

Владимир Кириенко является сыном первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко.

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