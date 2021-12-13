Назван новый гендиректор VK

Борис Добродеев покидает пост

Совет директоров VK (новое название Mail.Ru Group) единогласно одобрил назначение новым гендиректором Владимира Кириенко. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Кириенко сменит на этом посту Бориса Добродеева, который в начале декабря после изменения акционерной структуры в "МФ Технологии" заявил о намерении уйти с позиции гендиректора компании.

Добродеев возглавлял компанию с 2016 года. Он запустил фудтех и образовательные проекты в Mail.Ru Group.

Новому главе VK 38 лет. В конце 2017 года он был назначен первым вице-президентом "Ростелекома". Там он курировал цифровую трансформацию компании, развитие дата-центров и запуск платформы Wink, пишут "Ведомости".

Владимир Кириенко является сыном первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко.

Новым главой VK стал Владимир Кириенко — первый вице-президент "Ростелекома" и сын замглавы администрации президента Сергея Кириенко.



Напомним, что недавно USM и "Мегафон" вышли из состава акционеров, продав акции VK Group "Согазу"https://t.co/L7tXNKjyWI pic.twitter.com/VP9yajGD3o — Лентач (@the_lentach) December 13, 2021

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