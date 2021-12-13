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"Давно не говорит и не узнает": сын рассказал, как живет Маргарита Терехова

13:02
  • понедельник
  • 13 декабря 2021

Актриса страдает болезнью Альцгеймера

Страдающая болезнью Альцгеймера актриса Маргарита Терехова давно перестала говорить и выходить из дома. Об этом рассказал ее сын Александр.

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Уже 10 лет Терехова живет с помощницей и не может обходиться без посторонней помощи, сообщил он. По его словам, с таким диагнозом "лучше быть не может, только плавно хуже". Терехов не уверен, что мать узнает его.

"Она не говорит давно уже, поэтому сложно понять, узнает ли она или нет. Я думаю, что она давно меня не узнает. Иногда что-то такое проблескивает, знакомый образ, видимо она пытается вспомнить, но я думаю, что нет", - сказал Александр Терехов в программе "Звезды сошлись".

Терехов жалеет, что затянул с рождением ребенка, поскольку мама очень хотела внучку.

"Когда мы уже принесли, положили ребеночка, она его, конечно, прощупала", — рассказал сын актрисы (цитата по StarHit).

Он добавил, что дочь многое "взяла" от бабушки - у нее похожий темперамент и мимика.

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