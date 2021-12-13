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В Думе назвали сроки принятия закона о QR-кодах

13:20
  • понедельник
  • 13 декабря 2021

До конца года законотворческая процедура не завершится

Правительственный законопроект о введении QR-кодов для посещения общественных мест, вероятнее всего, будет принят уже в 2022 году. Об этом в понедельник, 13 декабря, рассказал председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

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Как уточнил парламентарий, после рассмотрения в первом чтении документ, согласно законотворческой процедуре, должен быть направлен в заксобрания субъектов Российской Федерации для получения от них отзывов.

На сбор предложений от регионов отводится месяц. С учетом этого, если законопроект будет одобрен Госдумой в первом чтении 16 декабря, второе чтение состоится не раньше следующего года, цитирует Пискарева РИА Новости.

13 декабря Госдума приступила к работе над законопроектом о введении QR-кодов в общественных местах. Правительство предлагает ввести такие коды для посещения общественных мест, в список которых не входят аптеки, продовольственные магазины и торговые точки, торгующие товарами первой необходимости.

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