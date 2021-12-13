Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа в Европу

Минск готов жестко отреагировать на решение Запада

Поставки российского газа в Европу через территорию Белоруссии могут быть перекрыты.

Такими мера пригрозил президент страны Александр Лукашенко в случае, если Брюссель введет антибелорусские санкции.

"Если санкции, которые они вводят или введут в будущем, поставят нас в чрезвычайное положение и у нас не будет никакого выхода ответить другими мерами на их санкции, мы воспользуемся и этой жесткой мерой", - цитирует Лукашеко БЕЛТА.

Ранее президент указал на то, что США и страны Европы хотят ввести санкции против Белоруссии лишь для того, чтобы попытаться сменить власть в Минске.

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