Названы районы Москвы с самым дешевым съемным жильем

В последние три месяца рынок аренды оживился

В декабре 2021 средняя ставка аренды однокомнатной квартиры в районах Старой Москвы в составила 46,6 тысячи рублей в месяц, пишет со ссылкой на обзор ЦИАН РБК.

Как отмечают аналитики, в последние три месяца рынок аренды оживился после длительной стагнации. Самая дешевая аренда - в районах Молжаниновский (25 тысяч рублей в месяц) и Старое Крюково (25,2 тысячи).

"Некоторые районы столицы, расположенные за МКАД (Митино, Жулебино, Бутово), дороже, чем попавшие в рейтинг самых дешевых Бирюлево Западное, Вешняки и Капотня", - указано также в исследовании.

Ранее эксперты сообщили, что активнее всего квартиры сейчас снимают в Новой Москве, а также на востоке и юго-востоке столицы.

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