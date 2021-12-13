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ЛДПР отмечает 32 года

14:48
  • понедельник
  • 13 декабря 2021

Владимир Жириновский предложил однопартийцам активнее работать

День рождения отмечает ЛДПР. Ровно 32 года назад - 12декабря 1989 года - состоялась первая встреча будущих учредителей партии.

Сегодня в честь праздника в Москве, в колонном зале Дома Союзов прошло торжественное собрание депутатов и активистов. Сейчас ЛДПР объединяет свыше 200 тысяч человек. Местные отделения открыты во всех регионах. За годы существования либерал-демократы участвовали в выборах депутатов Госдумы всех восьми созывов, а также в шести президентских кампаниях.

"Мы никого не обманули, мы никого не лишили льгот, денег. Мы не голосовали ни за один репрессивный закон. Мы не с левыми и не с правыми. Мы будем идти только парламентским путем. Будущие победы партии в наших с вами руках. Нужна более активная работа", - заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

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