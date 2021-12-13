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Строители завершили проходку предпоследнего перегонного тоннеля БКЛ

15:01
  • понедельник
  • 13 декабря 2021

Шестиметровый щит "Елена" преодолел почти километр пути

Большая кольцевая линия почти замкнулась. Сегодня завершена проходка предпоследнего перегонного тоннеля.

Шестиметровый щит "Елена", прокладывая левый перегонный тоннель, двигался от переходной камеры в районе станции "Кленовый бульвар" до "Каширской". Он преодолел почти километр пути на глубине порядка 25 метров. Работать пришлось под действующей Замоскворецкой линией, а также под проспектом Андропова.

"Экипаж данного комплекса поставил рекорд по скорости ведения проходческих работ на данном участке. Сегодня закончилась проходка предпоследнего тоннеля Большой кольцевой линии, в скором времени, в конце декабря, проходка всей Большой кольцевой линии будет окончена", - заявил Николай Островский, руководитель отдела по механизированной проходке "Мосинжпроект".

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