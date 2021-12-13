Подробности гибели щенка во дворе московского ЖК

Что в действительности стало причиной гибели животного, сейчас выясняют

Прокуратура Москвы начала проверку по факту гибели собаки в жилом комплексе на Кронштадтском бульваре. Там прямо во время прогулки умер восьмимесячный щенок. Его хозяйка уверена, что питомца убило током. Причём, по словам жителей, подобная история в их доме - не первая.

Пересматривая видео с любимым питомцем, хозяева едва сдерживают слезы. Восьмимесячный щенок добермана погиб на прогулке прямо во дворе дома. Его пронзительный визг в тот вечер слышали все соседи.

"Собака резко подпрыгнула, взвизгнула на месте и начала бежать на трёх лапах, упала. Лапа, видимо, онемела. Как нам сказали в дальнейшем, это, скорее всего, как инфаркт-инсульт. И ей просто в лапу отдало, и вот она её как ненужную часть хотела отгрызть", - рассказывает хозяин добермана Андрей Поварич.

Щенка немедленно доставили в ветклинику, но помочь ему уже было нельзя. Что привело к гибели молодой активной собаки, не понимали ни специалисты, ни хозяева. Ситуация стала проясняться, когда владельцы и других животных пожаловались на то, что их питомцы бились в конвульсиях и скулили ровно на том же месте. Ещё кто-то из жильцов вспомнил, как накануне от опор нескольких фонарей по соседству шел дым и летели искры.

Сейчас место, где все случилось, полностью обесточено. Из-за неисправности уличного освещения в этой части ЖК, по словам жителей, не было уже примерно полгода. А перед началом холодов фонари якобы отремонтировали. И свет включили.

Версию утечки электрического тока на дворовой территории жители поспешили проверить, измерив напряжение на месте гибели животного. При выключенных фонарях оно достигало почти 60 вольт. Схожие результаты зафиксировали и эксперты из городской службы, куда обратились обитатели ЖК.

"Просто на плитке было 54. Людей спасает обувь. А если руками голыми ребенок, не дай Бог. И даже взрослый человек, упав, то он получит разряд электрического тока", - говорит жительница ЖК Наталья Швыркова.

Худшие из опасений подтверждают и эксперты.

"Нужно понимать, что это от опор идет. Вот если человек дотронется до опоры ещё. В зависимости от того, какое время года, какая влажность. Это могут у него судороги произойти, и он не сможет выбраться сам из-под напряжения", - предупреждает специалист по электротехнической экспертизе Андрей Маслов.

В управляющей компании, между тем, обитателей новостроек сначала пытались заверить, что опасности нет, а собаку отравили догхантеры. Не признают своей ответственности в УК и сейчас.

"К сожалению, нам требуется чуть больше времени на установление причин, потому что мы приобрели эту управляющую компанию в марте этого года, и сейчас работаем с технической документацией, с проектной документацией и определяем, чья эта зона ответственности", - говорит генеральный директор управляющей компании Александр Романов.

Заниматься поисками ответа на этот вопрос теперь будут и в прокуратуре. Вот только, по мнению юристов, никакой иной ответственности, кроме материальной, виновникам не грозит. Ведь пока пострадали только животные.

"Сложно представить, чтобы здесь сработала статья Уголовного кодекса за жестокое обращение с животными. У нас еще есть закон об ответственном обращении. Вот здесь можно расценивать как бездействие управляющей компании, которое повлекло смерть животного. Но, к сожалению, у нас в Административном кодексе ещё не приняты штрафы за нарушение этого законодательства", - объясняет юрист в сфере зоозащиты Юрий Корецких.

Как бы там ни было, владельцы погибшей собаки будут обращаться в суд, как только станут известны результаты экспертизы.

Татьяна Сидорова, Михаил Жучков, Александр Шерстюк, Камилла Султанова. "ТВ Центр".

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