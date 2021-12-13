В Москве показали мюзикл "Иван Царевич и серый волк"

Это спектакль в стиле рок

В Московском областном театре юного зрителя - долгожданная премьера. На большой сцене представляют мюзикл "Иван Царевич и серый волк". Это спектакль в стиле рок, в основе которого лежит знакомая всем сказка о призвании и настоящей любви, о дружбе, верности и победе добра.

История получалась динамичной во всех отношениях - тут и яркие костюмы, зажигательные танцы, а главное - альтернативное звучание. Автор мюзикла - композитор Александр Зацепин, который присутствовал на премьере. Он остался доволен постановкой.

"Прекрасный темп, нет моментов, чтобы зритель скучал. Балетмейстер прекрасный и режиссер замечательный. И артисты. Самое главное - хороший звук. Так что я был просто поражен - как хорошо все сделано", - оценил Александр Зацепин, советский и российский композитор, народный артист России.

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