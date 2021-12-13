Раз в десять лет: рекордный снегопад пройдет в Москве

Сугробы вырастут на 60%

В Москве в понедельник, 13 декабря, прогнозируется мощный снегопад — из тех, что случаются раз в десятилетие. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Примерно к 15 часам в столице пойдет небольшой снег, он будет постепенно усиливаться и к вечернему часу пик достигнет максимальной интенсивности. В ночь на 14 декабря, с полуночи до шести часов утра сильные осадки продолжатся, а видимость в зарядах снега ухудшится до 1000-1500 метров.

Метеорологи ожидают выпадения до 13 миллиметров осадков за 15 часов — при том, что месячная норма составляет 56 миллиметров. Высота сугробов в Москве вырастет на 60%, с 13 до 21 сантиметра, предупредил Тишковец.

По словам синоптика, подобное явление больше соответствует первой декаде января, сообщает РИА Новости.

В Гидрометцентре ранее рассказали, что 16 декабря температура в Москве перейдет через ноль — мороз сменится оттепелью. К концу недели столбики термометров превысят нормативные значения на шесть градусов.

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