Мурашко рассказал о состоянии россиян с омикрон-штаммом

В стране зафиксировано 16 таких случаев

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о самочувствии граждан страны, заразившихся омикрон-штаммом коронавируса.

"Там все в удовлетворительном состоянии. Большинство иммунных, уже имеют иммунитет", - приводит слова главы Минздрава РИА "Новости".

Ранее в понедельник стало известно, что "омикрон" обнаружен у 16 вернувшихся в страну россиян. Заболевшие находятся под наблюдением. Власти продолжают проверять прибывающие в страну рейсы.

На сегодняшний день "омикрон" зарегистрирован в 63 странах мира. По данным ВОЗ, он может превзойти "дельту" по скорости распространения.

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