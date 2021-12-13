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Мурашко рассказал о состоянии россиян с омикрон-штаммом

13:36
  • понедельник
  • 13 декабря 2021

В стране зафиксировано 16 таких случаев

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о самочувствии граждан страны, заразившихся омикрон-штаммом коронавируса.
Названы особенности течения коронавируса при "омикроне"

"Там все в удовлетворительном состоянии. Большинство иммунных, уже имеют иммунитет", - приводит слова главы Минздрава РИА "Новости".

Ранее в понедельник стало известно, что "омикрон" обнаружен у 16 вернувшихся в страну россиян. Заболевшие находятся под наблюдением. Власти продолжают проверять прибывающие в страну рейсы.

На сегодняшний день "омикрон" зарегистрирован в 63 странах мира. По данным ВОЗ, он может превзойти "дельту" по скорости распространения.

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