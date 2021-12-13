Спасатели прекратили поиск моряков после инцидента в Балтийском море

Шансов спасти людей нет

Спасательная операция после столкновения двух судов в Балтийское море прекращена, шансов найти живыми двух пропавших моряков нет.

"Нет шансов выжить в холодной воде на протяжении такого времени", - сообщил портал Nordic News в Twitter.

Инцидент в Балтийском море произошел 13 декабря у побережья Швеции между шведским городом Истад и датским островом Борнхольм. Столкнулись датское и британское грузовые судна. Два моряка с перевернувшегося судна пропали без вести.

Из датского судна начало вытекать топливо, его отбуксовали к берегу. Береговая охрана проводит операцию по предотвращению попадания нефти или других вредных веществ в море.

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