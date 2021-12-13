Собянин открыл новый корпус Центра паллиативной помощи

Он заработал после капремонта

В Москве завершён первый этап модернизации Центра паллиативной помощи на улице Двинцев. После капитального ремонта заработал новый корпус. Уютная обстановка, современное оборудование, комфортная мебель. Всё для того, чтобы было удобно пациентам, их родственникам и медицинскому персоналу. Сегодня Центр посетил мэр Москвы Сергей Собянин.

Современная мебель и медицинское оборудование, полностью безбарьерная и доступная среда для пациентов. В московском многопрофильном центре паллиативной помощи открывается новый корпус, который строили три года. В приемном отделении для приема тяжелобольных оборудованы кабинеты УЗИ и рентгена, в арсенале врачей - современное медицинское оборудование, что позволит проводить обследования прямо у постели больного.

"Так происходит в жизни, что человек заболевает. И ему требуется помощь, помощь родных, близких. Но не всегда близкие могут знать, как помочь, потому что есть определенные заболевания, которые приводят, например, к полному обездвиживанию человека. И тогда на помощь приходим мы, медики", - сказала Светлана Арбузова, старшая медсестра Центра паллиативной помощи.

По условиям и комфорту этот корпус - на уровне мировых стандартов. Проживание пациентов - в комфортных палатах. Они могут проводить время в просторных холлах или гулять в больничном сквере. Есть комнаты и для родственников пациентов. Здесь они смогут оставаться на ночь и даже принять душ. А на кухне - приготовить еду. В просторных холлах можно общаться с близкими, читать книги, играть в настольные игры. Это не привычная больница, а скорее дом-пансионат. Юлия Павловна Ланина живет здесь с октября. Ей 86. Коренная москвичка, ребёнок войны, ветеран труда. Сейчас нуждается в особенном уходе. И здесь он оказывается в полной мере. Об этом она рассказала на встрече с мэром Москвы.

Леонид Толпыгин в этом центре уже почти год. Раньше он преподавал на кафедре академического рисунка. Сейчас продолжает рисовать, но из-за болезни уже в этих стенах. Теперь интерьеры отделения украсят его картины.

Сейчас художник как раз переезжает в новый корпус. И условия здесь намного лучше предыдущих.

"Тот корпус сейчас освободим до конца. И в следующем году тоже сделаем реконструкцию, чтобы он был не хуже этого. Так, чтобы постепенно корпус за корпусом была создана вообще новая система паллиативной помощи в Москве. И медицинского, и сестринского ухода - одна из лучших в мире будет", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

В ближайшее время планируется завершить ремонт ещё 4 новых зданий центра, в которых будут созданы первые в Москве отделения сестринского ухода для пациентов, нуждающихся в круглосуточном наблюдении. Всего оборудуют для таких пациентов 283 койки. Филиалы центра паллиативной помощи заработают в Коломенском, Люблине и Даниловском районе столицы.

Елена Сахно, Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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