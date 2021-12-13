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Песков анонсировал презентацию правительственного плана по "омикрону"

14:01
  • понедельник
  • 13 декабря 2021

План представят президенту 14 декабря

Президент России Владимир Путин во вторник, 14 декабря, проведет совещание, на котором будет обсуждаться ситуация с коронавирусной инфекцией в свете появления нового штамма "омикрон". Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Представитель Кремля уточнил, что в ходе совещания вице-премьер Татьяна Голикова представит план кабмина, который по поручению российского лидера был разработан в отношении "омикрона".

Песков также опроверг сообщения о том, что существующие тест-системы не могут выявить омикрон-штамм у людей: ПЦР-тесты показывают факт инфицирования COVID-19 независимо от штамма.

При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что тема омикрон-штамма требует отдельных исследований, сообщает РИА Новости.

По состоянию на 16 декабря новый штамм коронавируса "омикрон" был обнаружен у 16 вернувшихся в страну россиян, они находятся под наблюдением. Всего в Россию из ЮАР прибыли 177 человек.

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