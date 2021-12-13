Россия передаст США предложения по гарантиям безопасности

Москва и Вашингтон держат связь по дипломатическим каналам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил в ходе брифинга с журналистами в понедельник, что Москва на этой неделе передаст США по дипломатическим каналам предложения по гарантиям безопасности.

"Президент [России Владимир Путин] говорил о том, что это [передача предложений по гарантиям безопасности] будет сделано в течение недели. Соответственно, можно предположить, что на этой неделе", - цитирует кремлевского спикера ТАСС.

На вопрос о том, как и на каком уровне могут быть переданы эти предложения, Песков точного ответа не дал. "В любом случае это будет по дипломатическим каналам - через министерство иностранных дел", - объяснил он.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что риск повторения Карибского кризиса существует. По мнению дипломата, это подсказывает логика развития событий. Как подчеркнул Рябков, ситуация для Москвы реально ухудшилась из-за действий НАТО.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram