ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия передаст США предложения по гарантиям безопасности

14:11
  • понедельник
  • 13 декабря 2021

Москва и Вашингтон держат связь по дипломатическим каналам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил в ходе брифинга с журналистами в понедельник, что Москва на этой неделе передаст США по дипломатическим каналам предложения по гарантиям безопасности.

В США задумались о ядерном ударе по России
Песков пригрозил США зеркальными или ассиметричными мерами

"Президент [России Владимир Путин] говорил о том, что это [передача предложений по гарантиям безопасности] будет сделано в течение недели. Соответственно, можно предположить, что на этой неделе", - цитирует кремлевского спикера ТАСС.

На вопрос о том, как и на каком уровне могут быть переданы эти предложения, Песков точного ответа не дал. "В любом случае это будет по дипломатическим каналам - через министерство иностранных дел", - объяснил он.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что риск повторения Карибского кризиса существует. По мнению дипломата, это подсказывает логика развития событий. Как подчеркнул Рябков, ситуация для Москвы реально ухудшилась из-за действий НАТО.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.