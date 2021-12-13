Путин и Зорькин обсудили роль обновленной Конституции

Президент подчеркнул значение работы Конституционного суда

Роль обновлённой Конституции в жизни страны обсудили сегодня Владимир Путин и председатель Конституционного суда Валерий Зорькин. Встреча прошла в Ново-Огарёве.

Зорькин отметил важную тенденцию последних десятилетий. По его словам, законодательная система России становится всё более устойчивой, сбалансированной и профессиональной. Заметно уменьшилось число обращений по вопросам налогообложения - пробелы в этой сфере удалось ликвидировать. Возросла правовая грамотность населения. Президент подчеркнул значение работы самого Конституционного суда.

"Конституция – это фундамент всей правовой системы государства, и роль Конституционного суда здесь как высшего органа контроля за конституционными положениями имеет непреходящее значение. Более того, в обновлённой Конституции роль Конституционного суда ещё и была укреплена, усилена", - заявил Путин.

"Мы живём под знаком обновлённой Конституции, и это уже второй год, по сути дела, это накладывает большие обязательства. Мы стараемся использовать, конечно, уже [положения] новой Конституции, в том числе, скажем, в сфере социальной. Это очень важно. Это ведь решается судьба не просто одного гражданина – Иванова, Петрова, а каждое решение означает судьбу закона – остаётся он действовать или не остается. Если остаётся, то в интерпретации Конституционного суда", - сказал Зорькин.

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