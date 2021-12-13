В Кремле объяснили снятие с рассмотрения законопроекта о QR-кодах

Интересы людей - абсолютный приоритет для власти

Закон о QR-кодах на транспорте снят с рассмотрения из-за возможных негативных последствий.

В той редакции, в которой он существует сейчас, не дает полной защиты, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В Кремле не уточнили, о каких именно негативных последствиях идет речь.

Владимир Путин с самого начала заявил о своей принципиальной позиции: интересы людей являются абсолютным приоритетом в любой ситуации, передает "Интерфакс".

Песков отметил, что работа над документном будет продолжена. "Единая Россия" и правительство готовы дальше очень скрупулезно работать над проектом.

"Это как раз та самая Сцилла и Харибда, когда нужно с одной стороны обеспечить защиту здоровья населения во время пандемии, а с другой стороны не убить экономику или не создать чрезвычайных проблем для людей", - отметил Песков.

Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что законопроект о введении QR-кодов о вакцинации или наличии антител к коронавирусу на поездах дальнего следования и авиарейсах будет снят с рассмотрения нижней палаты парламента.

Документ предусматривал что пассажирам международных и междугородних авиарейсов, поездов дальнего следования потребуется предъявлять QR-код.

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