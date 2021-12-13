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Появились подробности о пострадавших при взрыве в Серпухове

14:29
  • понедельник
  • 13 декабря 2021

Восемь человек проходят лечение в больницах

В результате взрыва на территории монастыря в подмосковном Серпухове пострадали 12 человек. Об этом в понедельник, 13 декабря, рассказали в региональных экстренных службах.

РПЦ окажет помощь пострадавшим при взрыве в подмосковном монастыре
Появился список пострадавших при взрыве в подмосковном Серпухове

Все пострадавшие — подростки. Один из них находится в тяжелом состоянии. Территория монастыря оцеплена, однако родителей впускают, чтобы дать им возможность забрать детей, сообщает ТАСС.

В министерстве здравоохранения Московской области рассказали, что после происшествия восемь человек проходят лечение в больницах: шестеро находятся в удовлетворительном состоянии, один — в состоянии средней степени тяжести, а подозреваемый в организации происшествия — в тяжелом состоянии.

Помощник руководителя подмосковного главка Следственного комитета Ольга Врадий подчеркнула, что "тяжелых" среди госпитализированных и доставленных в больницу на осмотр детей, пострадавших при взрыве, нет, сообщает РИА Новости.

Взрыв в Введенском Владычном женском монастыре в Серпухове прогремел утром 13 декабря. Взрывное устройство привел в действие 18-летний выпускник православной гимназии, находящейся на территории монастыря. По предварительным данным, молодой человек пошел на преступление из-за конфликта со школой.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса: "Покушение на убийство" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ".

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