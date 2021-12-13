"Надо набраться терпения": Кремль о сертификации "Северного потока - 2"

Компания-оператор выполняет все требования немецкого регулятора

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, как продвигается процесс одобрения немецким регулятором газопровода "Северный поток-2".

"С регулятором продолжается работа и, собственно, компания [Nord Stream 2 AG] выполняет все требования регулятора. Здесь надо просто набраться терпения", - цитирует представителя Кремля "Интерфакс".

Процесс одобрения пресс-секретарь назвал работой технической, бюрократической и юридической. "Не будем забегать вперед", - резюмировал Песков.

Ранее стало известно, что оператору Nord Stream 2 AG (штаб-квартира в Швейцарии) нужно зарегистрировать дочернее предприятие в ФРГ. После этого сертификация продолжится.

Первую нитку газопровода уже заполнили техническим газом, вторая находится в процессе подготовки.

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