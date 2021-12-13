ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Надо набраться терпения": Кремль о сертификации "Северного потока - 2"

14:33
  • понедельник
  • 13 декабря 2021

Компания-оператор выполняет все требования немецкого регулятора

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, как продвигается процесс одобрения немецким регулятором газопровода "Северный поток-2".
Мнимые риски и надуманные угрозы: в ЕС не стихают споры вокруг "Северного потока 2"

"С регулятором продолжается работа и, собственно, компания [Nord Stream 2 AG] выполняет все требования регулятора. Здесь надо просто набраться терпения", - цитирует представителя Кремля "Интерфакс".

Процесс одобрения пресс-секретарь назвал работой технической, бюрократической и юридической. "Не будем забегать вперед", - резюмировал Песков.

Ранее стало известно, что оператору Nord Stream 2 AG (штаб-квартира в Швейцарии) нужно зарегистрировать дочернее предприятие в ФРГ. После этого сертификация продолжится.

Первую нитку газопровода уже заполнили техническим газом, вторая находится в процессе подготовки.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Северный поток - 2
Северный поток - 2
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.