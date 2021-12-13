Месси против Роналду: итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

Финал турнира примет Санкт-Петербург

В швейцарском Ньоне в понедельник состоялась жеребьевка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов. Одну из пар составили французский клуб "Пари Сен-Жермен", за который выступает аргентинец Лионель Месси, и английский "Манчестер Юнайтед", в составе которого играет португалец Криштиану Роналду.

Первый матч пройдет во Франции, ответный - в Англии.

В других парах испанский "Вильярреал" встретится с английским "Манчестер Сити", португальская "Бенфика" сыграет с мадридским "Реалом", испанский "Атлетико" - с немецкой "Баварией", итальянский "Интер" - с нидерландским "Аяксом", австрийский "Зальцбург" - с английским "Ливерпулем", французский "Лилль" - с английским "Челси", португальский "Спортинг" - с итальянским "Ювентусом".

Первые игры одной восьмой запланированы на 15, 16, 22 и 23 февраля. Ответные состоятся 8,9,15 и 16 марта.

Финал ЛЧ 28 мая примет Санкт-Петербург.

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