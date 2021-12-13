Правоохранители проверят психолога, к которому обратился виновник взрыва в монастыре

Подросток заключил антисуицидальный контракт
Правоохранительные органы проверят действия психолога, который работал с молодым человеком, взорвавшим СВУ на территории православной гимназии в Серпухове.
"Будут установлены методы работы и конкретный запрос клиента, с которым он пришел", - сообщил источник ТАСС.
Собеседник агентства рассказал, что с выпускником гимназии был заключен антисуицидальный контракт - письменное соглашение с обещанием не причинять себе вреда.
Следственный комитет намерен назначить психолого-психиатрическую экспертизу бывшему ученику гимназии при монастыре в подмосковном Серпухове, сообщила представитель СГУ СК по Московской области Ольга Врадий.
Взрыв в Введенском Владычном женском монастыре в Серпухове прогремел утром 13 декабря. Взрывное устройство привел в действие 18-летний выпускник православной гимназии, находящейся на территории монастыря. По предварительным данным, молодой человек пошел на преступление из-за конфликта со школой.
В результате взрыва пострадали 12 человек, восемь лежат в больницах. Виновник инцидента выжил. Сейчас он находится в реанимации, за его жизнь борются врачи.
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