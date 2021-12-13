Биолог объяснил, как новогодние каникулы повлияют на распространение "омикрона"

Сокращение числа контактов между людьми может положительно сказаться на ситуации

Длинная череда выходных дней в связи с празднованием Нового года и Рождества может положительно повлиять на развитие эпидемиологической ситуации. Такое мнение в понедельник, 13 декабря, высказал молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев.

По словам эксперта, каникулы "хорошо работают против эпидемий", так как люди перестают ходить на работу, в школы и институты — уменьшается количество контактов, вирус хуже передается.

В любом случае, лучше всего от коронавируса защищены те, кто не только прошел вакцинацию от COVID-19, но и своевременно проходит ревакцинацию, подчеркнул биолог. Тем, кто еще не успел сделать бустерную прививку, важно успеть это сделать.

Наиболее защищены те, кто за месяц или два до контакта с "омикроном" получили бустерную дозу вакцины, подытожил Скулачев в интервью радио Sputnik.

По состоянию на 13 декабря в России было выявлено 16 случаев заболевания омикрон-штаммом, все — среди россиян, вернувшихся на родину из других стран.

При этом в целом заболеваемость коронавирусом в России снижается: днем ранее в стране выявили меньше 30 тысяч новых случаев коронавируса. Этот показатель зарегистрирован впервые с 13 октября, когда наблюдался рост заболеваемости СOVID-19.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram