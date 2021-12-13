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Мужчина напал с ножом на стоматолога на севере Москвы

15:20
  • понедельник
  • 13 декабря 2021

Пострадавший получил тяжелое ранение

На севере Москвы в Ясном проезде мужчина напал с ножом на врача стоматологии, пишет ТАСС со ссылкой на источник.
Напавшего на подмосковный монастырь задержали

"Мужчина с ножом напал на врача и ударил его. Пострадавший получил тяжелое ранение", - уточнил собеседник агентства.

Очевидцы вызвали полицию. Сейчас правоохранительные органы выясняют причины нападения. "По предварительным данным, это пациент стоматологической клиники", - добавил источник.

Нападавший задержан. Он находится в отделе полиции.

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