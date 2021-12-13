Мужчина напал с ножом на стоматолога на севере Москвы

Пострадавший получил тяжелое ранение

На севере Москвы в Ясном проезде мужчина напал с ножом на врача стоматологии, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

"Мужчина с ножом напал на врача и ударил его. Пострадавший получил тяжелое ранение", - уточнил собеседник агентства.

Очевидцы вызвали полицию. Сейчас правоохранительные органы выясняют причины нападения. "По предварительным данным, это пациент стоматологической клиники", - добавил источник.

Нападавший задержан. Он находится в отделе полиции.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram