Федерация триатлона России попала под санкции из-за допинга

Ограничения будут действовать до конца 2022 года

Международная федерация триатлона (World Triathlon) приняла решение на год наложить ограничения на Федерацию триатлона России в связи с большим числом случаев использования допинга.

Согласно релизу, опубликованному в понедельник, 13 декабря, исполнительный совет World Triathlon обязал российских триатлонистов договориться с РУСАДА о регулярном тестировании. В первую очередь это касается спортсменов, принимающих участие в международных соревнованиях.

ФТР предписано совместно с World Triathlon разработать образовательный план для спортсменов и тренеров по вопросам борьбы с допингом.

Российской стороне надлежит вернуть все призовые, полученные спортсменами, уличенными в употреблении запрещенных веществ, а также компенсировать затраты World Triathlon в связи с выявленными нарушениями.

Представители Федерации триатлона России, занимающие посты в спортивных федерациях и организациях всего мира, должны будут покинуть свои должности на год.

До конца 2022 года России запрещается организовывать любые международные соревнования по триатлону, сообщается на официальном сайте Международной организации триатлона.

В сентябре министр спорта России Олег Матыцин подвел итоги работы в стране представителей Совета Европы, которые проверяли систему борьбы с допингом. Эксперты, По словам главы Минспорта, отметили, что в настоящее время в России создана сильная и жесткая система противодействия допингу.

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