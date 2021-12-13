ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Федерация триатлона России попала под санкции из-за допинга

15:26
  • понедельник
  • 13 декабря 2021

Ограничения будут действовать до конца 2022 года

Международная федерация триатлона (World Triathlon) приняла решение на год наложить ограничения на Федерацию триатлона России в связи с большим числом случаев использования допинга.
Российского чемпиона Олимпийских игр дисквалифицировали за допинг

Согласно релизу, опубликованному в понедельник, 13 декабря, исполнительный совет World Triathlon обязал российских триатлонистов договориться с РУСАДА о регулярном тестировании. В первую очередь это касается спортсменов, принимающих участие в международных соревнованиях.

ФТР предписано совместно с World Triathlon разработать образовательный план для спортсменов и тренеров по вопросам борьбы с допингом.

Российской стороне надлежит вернуть все призовые, полученные спортсменами, уличенными в употреблении запрещенных веществ, а также компенсировать затраты World Triathlon в связи с выявленными нарушениями.

Представители Федерации триатлона России, занимающие посты в спортивных федерациях и организациях всего мира, должны будут покинуть свои должности на год.

До конца 2022 года России запрещается организовывать любые международные соревнования по триатлону, сообщается на официальном сайте Международной организации триатлона.

В сентябре министр спорта России Олег Матыцин подвел итоги работы в стране представителей Совета Европы, которые проверяли систему борьбы с допингом. Эксперты, По словам главы Минспорта, отметили, что в настоящее время в России создана сильная и жесткая система противодействия допингу.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
World Triathlon
World Triathlon
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.