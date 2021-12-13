Депутаты Рады получат список литературы для чтения на каникулах

После каникул спикер парламента проверит, как коллеги выучили уроки

Список рекомендованной литературы для чтения на каникулах получат депутаты Верховной рады Украины. Спикер парламента Руслан Стефанчук призвал украинского президента Владимира Зеленского, его администрацию, правительство и журналистов помочь ему в составлении перечня.

"Завтра я выставлю свои топ-5 книг, которые я буду рекомендовать прочитать народным депутатам во время рождественских каникул... я думаю что там надо почитать книги, которые будут заставлять задуматься о душевном...", - заявил Стефанчук на брифинге.

Спикер Рады пообещал к летним каникулам подготовить очень большой список, так как времени на отдых у депутатов будет больше. Увильнуть парламентариям не удастся: после каникул руководство проверит, как выполнено задания. Стефанчук признался: он мечтает, чтобы в Раде было так же, как в британском парламенте, где спикер рекомендует коллегам литературу для чтения, передает РИА Новости. 14 декабря на Украине отмечают День национального чтения.

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