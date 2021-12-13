В Британии умер первый пациент с омикрон-штаммом

Об этом сообщили власти страны

В Британии бьют тревогу из-за омикрон-штамма коронавируса. Как заявил в понедельник премьер-министр Борис Джонсон, в стране умер как минимум один человек, заразившийся этой разновидностью вируса.

Лондонская школа гигиены предупреждает, что случаи заражения "омикроном" достигнут рекордного уровня в Британии уже этой зимой, передает РИА Новости.

Омикрон-штамм обнаружен уже более чем в 60 странах. Больше всего случаев в ЮАР, где заразился в том числе и глава государства. Новый штамм коронавируса был выявлен у 16 вернувшихся в страну россиян, в настоящий момент они находятся под наблюдением.

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