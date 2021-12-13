Валерию Рашкину предъявили обвинение в незаконной охоте

Депутат не признает свою вину

Депутату Госдумы Валерию Рашкину предъявлено обвинение по части 2 статьи 258 Уголовного кодекса. Об этом в понедельник, 13 декабря, рассказал адвокат политика Константин Лазарев.

Как уточнил юрист, Рашкину вменяется незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору с применением механического транспортного средства и причинением крупного ущерба.

Рашкин отказывается признавать свою вину, утверждая, что был уверен в наличии разрешения на охоту, подчеркнул адвокат.

Следствие между тем обратилось в суд с ходатайством об избрании депутату меры пресечения в виде запрета определенных действий. В частности, следователь просит запретить Рашкину покидать жилище в период с 23:00 до 07:00, а также общаться с другими фигурантами дела, рассказал Лазарев РИА Новости.

Валерия Рашкина подозревают в незаконной охоте. В машине, которой управлял политик, нашли разделанную тушу лося, при этом разрешение на охоту отсутствовало. Депутат изначально отрицал свою причастность к незаконной охоте, затем признался, что убил животное.

Госдума проголосовала за снятие с Рашкина депутатской неприкосновенности. 6 декабря парламентария допросили в Следственном комитете, однако подробности политик не раскрыл, сославшись на подписку о неразглашении.

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