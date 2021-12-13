ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Валерию Рашкину предъявили обвинение в незаконной охоте

15:37
  • понедельник
  • 13 декабря 2021

Депутат не признает свою вину

Депутату Госдумы Валерию Рашкину предъявлено обвинение по части 2 статьи 258 Уголовного кодекса. Об этом в понедельник, 13 декабря, рассказал адвокат политика Константин Лазарев.

Глава Следкома возбудил в отношении Рашкина уголовное дело
Генпрокурор отверг политическую подоплеку в деле Рашкина

Как уточнил юрист, Рашкину вменяется незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору с применением механического транспортного средства и причинением крупного ущерба.

Рашкин отказывается признавать свою вину, утверждая, что был уверен в наличии разрешения на охоту, подчеркнул адвокат.

Следствие между тем обратилось в суд с ходатайством об избрании депутату меры пресечения в виде запрета определенных действий. В частности, следователь просит запретить Рашкину покидать жилище в период с 23:00 до 07:00, а также общаться с другими фигурантами дела, рассказал Лазарев РИА Новости.

Валерия Рашкина подозревают в незаконной охоте. В машине, которой управлял политик, нашли разделанную тушу лося, при этом разрешение на охоту отсутствовало. Депутат изначально отрицал свою причастность к незаконной охоте, затем признался, что убил животное.

Госдума проголосовала за снятие с Рашкина депутатской неприкосновенности. 6 декабря парламентария допросили в Следственном комитете, однако подробности политик не раскрыл, сославшись на подписку о неразглашении.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Валерий Рашкин
Валерий Рашкин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.