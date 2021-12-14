Гороскоп на сегодня, 14 декабря, для всех знаков зодиака

Близнецов ждет благоприятный день, а Львам невероятно повезет

Гороскоп на сегодня, 14 декабря, составлен астрологом Юлией Рыж специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

Овны

Плохое самочувствие не позволит воплотить задуманное. Но не стоит переживать, Вселенная даст то, что вам нужно на самом деле. Скорее всего, ваши планы шли вразрез с истинными намерениями.

Тельцы

Отличный день! У вас получится все, за что бы вы ни взялись! Наконец-то сотрудники работают без напоминаний, близкие радуют успехами, работодатель поднимает ваш гонорар!

Близнецы

Вас ждёт весьма благоприятный день. Планируйте переговоры с инвесторами, поиск сотрудников, разбор новых проектов. Только без конкретных действий: теория пока полезнее практики.

Раки

Перенесите на другой день важные встречи, особенно те, где вам предстоит говорить о серьёзных вещах. Сейчас вам лучше отдохнуть, чтобы прийти в себя и набраться сил для нового рывка.

Львы

Сегодня вам невероятно повезет! Возможно, вы встретите человека, о котором думаете, или найдете ответ на давно тревожащий вопрос. Вы ощутите облегчение и радость, что отразится на взаимоотношениях с близкими.

Девы

День заставит вас усомниться в принятых ранее решениях. Обращайте внимание на детали и слова окружающих, в них откроется истина.

Весы

Пришло время перемен, но вы к ним явно не готовы. Найдите причины быть счастливым уже сейчас. Иначе зачем вообще всё то, чем вы занимаетесь последние дни?

Скорпионы

Сложное время для судьбоносных решений. Занимайтесь делами, требующими только вашего вмешательства, окружающих оставьте в покое.

Стрельцы

День для вас сложится гармонично. Получится разобраться с вопросом, который решаете последнюю неделю, теперь уже окончательно и бесповоротно. Вечером отметьте новость в кругу любимых.

Козероги

Сегодня вам захочется проверить свои возможности, потому что вы чувствуете: ожидание и реальность явно расходятся. Действуйте, ведь не ошибается тот, кто ничего не делает.

Водолей

Впереди период тотального понимания. Внезапно окажется, что все вокруг относятся к проявлениям вашего характера с любовью, не спешат осуждать и упрекать. Значит, вы зря себя накручиваете.

Рыбы

День выдастся сложным, но вы справитесь. Сделайте акцент не на чувствах, а на логике. Объясняйте себе причины происходящих событий без эмоциональности.

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