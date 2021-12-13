Число пострадавших при взрыве в гимназии в Серпухове возросло до 12

Один из раненых – в тяжелом состоянии

В результате взрыва в гимназии на территории монастыря в Серпухове пострадали 12 подростков. Обновленные данные сообщили в экстренных службах. Погибших нет, однако один из раненых в тяжелом состоянии.

"Количество пострадавших выросло до 12 человек, все они подростки. Один из них - 15-летний - госпитализирован в тяжелом состоянии", - сказал источник агентства ТАСС. По его словам, сразу после взрыва дети стали выбегать из классов, пытаясь спрятаться в трапезной. Многие были без верхней одежды, некоторые в тапочках.

Сейчас все дети в безопасности. Психологи и врачи оказывают необходимую помощь, следователи выясняют подробности происшествия. Территория гимназии оцеплена, возле монастыря собираются родители учащихся.

18-летний мужчина, который привел в действие самодельное взрывное устройство, выжил, получил тяжелые ранения. Как сообщил пресс-секретарь Подольской епархии священник Константин Семенов, взрыв прогремел на крыльце здания. В здание гимназии напавший проникнуть не смог – металлическая дверь была закрыта.

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