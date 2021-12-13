Голикова назвала процент заболевших коронавирусом после вакцинации

Показатель составляет 3,9%

Доля россиян, заболевших коронавирусной инфекцией после вакцинации, составляет 3,9%. Об этом в понедельник, 13 декабря, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Заместитель главы кабмина также сообщила, что на уже переболевших прежде COVID-19 приходится в настоящее время 0,74% случаев коронавируса.

Голикова подчеркнула, что в России продолжают действовать рекомендации по ревакцинации раз в полгода. Прежде всего это касается тех, кто изначально приобрел антитела с прививкой, а не переболел коронавирусом.

По словам вице-премьера, в ряде государств уже принимают решения о более ранней ревакцинации, особенно в странах, где распространяется штамм "омикрон", сообщает РИА Новости.

Ранее Татьяна Голикова рассказала, что в России начнут выдавать сертификаты гражданам, прошедшим вакцинацию иностранными препаратами, однако лишь после сдачи теста на антитела.

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