В Кремле рассказали о сертификации "Северного потока - 2"

В Москве прокомментировали заявление главы МИД ФРГ

В Кремле называли технической работой процесс сертификации "Северный поток-2" и посоветовали не опережать события. Так Москва отреагировала на заявление главы германского МИД Анналены Бербок о том, что газопровод не соответствует нормам ЕС, а потому его запуск не может быть согласован. Обсуждали этот вопрос и на саммите министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе. По традиции, не обошлось без разговоров о мифической российской угрозе в адрес Украины.

Как и саммит министров иностранных дел стран "большой семерки", который совсем недавно завершился в Ливерпуле, подобная встреча на уровне Евросоюза, ожидаемо, началась с угроз в адрес России. Правда, опять же без какой-либо конкретики, с которой пока, видимо, не определились.

"Мы не примем сегодня никаких конкретных решений по санкциям. Сейчас мы вместе с США и Великобританией изучаем, какие меры могут быть введены, в случае если Россия нападёт на Украину", - заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Среди прочих, рассматривается отключение России от международной системы банковских платежей "Свифт". Под ударом вполне может оказаться и "Северный поток-2". Да, Вашингтон пока не стал вводить санкции, следуя договоренностям с Меркель. Но сейчас у Германии новый канцлер. И на него, говорят эксперты, уже пытаются давить.

Сам Олаф Шольц на встрече с премьер-министром Польши был куда более сдержан. Потому как Германии крайне выгоден этот проект. Как, впрочем, и другим европейским странам, которые сейчас вынуждены покупать газ по рекордно дорогим ценам. Запуск "Северного потока - 2" мог бы снизить накал. Но из-за политических предрассудков его намеренно тормозят, используя все имеющиеся в арсенале бюрократические преграды.

"В коалиционном соглашении закреплено, что для энергетических проектов - сюда относится "Северный поток-2" - действует европейское энергетической право. А это значит, что на настоящий момент этот трубопровод не может быть согласован, потому что он не выполняет требования европейского энергетического права", - заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

Но это пока. И Анналена Бербок, которая в последние годы возглавляла партию "Зеленых" и выступала против проекта, явно не без сожаления, это проговаривает. "Северный поток-2" в настоящее время не отвечает требованиям европейского права. Однако работа по исправлению ситуации активно ведется, подчеркнули сегодня в Кремле.

Сейчас оператору "Nord Stream 2" со штаб-квартирой в Швейцарии нужно всего лишь зарегистрировать дочернее предприятие в ФРГ. Затем процесс сертификации возобновится. Однако даже после получения одобрения немецкого регулятора, не факт, что газопровод запустят.

"Эксперты так или иначе не ожидают доступа трубопровода к сети раньше сентября 2022 года, вне зависимости от исхода, даже в случае быстрого положительного развития событий. Так что этот вопрос не является актуальным на текущий день", - говорит заместитель председателя фракции Свободной демократической партии в Бундестаге Александер Ламбсдорфф.

А за это время можно придумать еще массу причин, чтобы не дать запустить этот международный экономический проект. Тот же Киев пойдет на все, чтобы сохранить транзит российского газа по своей территории. И развязывание войны на юго-востоке как раз в интересах украинских властей. Но Запад твердит, что нападет именно Россия, которой это не нужно от слова совсем.

Александр Панюшкин, Егор Киселев, "ТВ Центр".

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