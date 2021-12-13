"Протон-М" с двумя спутниками связи стартовал с Байконура

Они будут выведены на орбиту во вторник

С космодрома Байконур в понедельник произведен успешный запуск ракеты-носителя "Протон-М" с двумя спутниками связи. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Уже через 18 часов они будут доставлены на целевую орбиту - в 55 тысячах километров от Земли. Но выполнять поставленные задачи аппараты начнут только через два месяца - именно столько потребуется для их доналадки в космосе. А работать спутники смогут не менее 15 лет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram