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Голикова допустила рост заболеваемости COVID-19 после Нового года

16:31
  • понедельник
  • 13 декабря 2021

Россия не может закрыть все границы

Россия не может закрыть все границы: граждане ездят за рубеж, поток еще больше возрастет в новогодние праздники. После каникул заболеваемость коронавирусной инфекцией может вырасти, так что регионам следует и дальше соблюдать ограничения, в том числе и в праздничные дни, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Голикова назвала процент заболевших коронавирусом после вакцинации

"Я не исключаю, что после праздников мы с вами можем получить прирост заболеваемости. Но как он будет выражаться: будет ли это бессимптомное течение, легкое течение или тяжелые формы заболевания - сейчас сказать сложно", - сказала Голикова на заседании фракции "Новые люди", где обсуждался законопроект о QR-кодах.

Вице-премьер ранее отмечала, что спад заболеваемости в России носит нестабильный характер. Риски распространения омикрон-штамма значительно осложняют ситуацию, передает ТАСС.

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