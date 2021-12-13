Голикова допустила рост заболеваемости COVID-19 после Нового года

Россия не может закрыть все границы

Россия не может закрыть все границы: граждане ездят за рубеж, поток еще больше возрастет в новогодние праздники. После каникул заболеваемость коронавирусной инфекцией может вырасти, так что регионам следует и дальше соблюдать ограничения, в том числе и в праздничные дни, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Я не исключаю, что после праздников мы с вами можем получить прирост заболеваемости. Но как он будет выражаться: будет ли это бессимптомное течение, легкое течение или тяжелые формы заболевания - сейчас сказать сложно", - сказала Голикова на заседании фракции "Новые люди", где обсуждался законопроект о QR-кодах.

Вице-премьер ранее отмечала, что спад заболеваемости в России носит нестабильный характер. Риски распространения омикрон-штамма значительно осложняют ситуацию, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram