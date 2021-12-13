Законопроект о введении QR-кодов в общественных местах рассмотрят 16 декабря

Документ, предлагающий аналогичные меры на транспорте, снят с рассмотрения

Законопроект о введении QR-кодов в общественных местах депутаты Госдумы рассмотрят в первом чтении 16 декабря. О решении, принятом Советом Думы, сообщил первый вице-спикер Александр Жуков.

"В четверг в первом чтении будет рассмотрен законопроект о санитарно- эпидемиологическом благополучии населения, или о санитарных пропусках", - приводит слова Жукова ТАСС.

Ранее спикер парламента Вячеслав Володин сообщил, что Совет Думы решил отправить на доработку документ, предлагающий введение аналогичных мер на транспорте, для чего были необходимы изменения в Воздушный кодекс и в Устав железнодорожного транспорта. Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал инициативу о введении QR-кодов, подчеркнув, что приоритет - интересы людей. Российский лидер предостерег власти от опрометчивых решений.

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