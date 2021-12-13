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ЕС ввел санкции против работающих в Сирии российских компаний

17:48
  • понедельник
  • 13 декабря 2021

По мнению Брюсселя, эти фирмы "поддерживают сирийский режим"

Новые санкции в отношении российских компаний и граждан ввел Евросоюз. На сей раз целью Брюсселя стал энергетический сектор.
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В черный список ЕС попали компании из России "Евро Полис", "Велада" и "Меркурий", работающие в нефтегазовом секторе Сирии. Так, по данным еврочиновников, "Велада" в 2019 году получила от сирийских властей разрешение разрабатывать нефтяные и газовые месторождения в контролируемых Дамаском районах на северо-востоке страны. Компания "Меркурий" получила такое же разрешение.

А "Евро Полис", как отмечается в публикации в официальном журнале ЕС, связан с ЧВК "Вагнер". По версии Брюсселя, компании отходит 25% денежных поступлений от эксплуатации нефтяных и газовых месторождений, якобы захваченных ЧВК. В ЕС заключают, что компании поддерживают "сирийский режим" и получают от этого выгоду, передает "Интерфакс".

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