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Аварийная АПЛ USS Connecticut добралась до базы ВМС США в Сан-Диего

18:17
  • понедельник
  • 13 декабря 2021

У подлодки разрушена носовая часть

На базу ВМС США в Сан-Диего, штат Калифорния, прибыла ударная атомная подводная лодка USS Connecticut. АПЛ добиралась из Южно-Китайского моря, где в начале октября она получила серьезные повреждения после столкновения с неизвестным подводным объектом.
Атомная подлодка США столкнулась с подводной горой

В соцсетях появились фотографии прибытия подлодки в Сан-Диего. По снимкам можно определить, что у АПЛ разрушена носовая часть. По некоторым данным,  USS Connecticut в результате столкновения лишилась расположенной в носовой части секции сонара, у нее пробиты балластные цистерны.

Тихоокеанский флот вскоре после инцидента заявил, что подлодка столкнулась с подводной горой, не отмеченной на картах. Виновным был признан главный гидроакустик, наказание понес также старший помощник капитана.

В свою очередь, гонконгский новостной сайт iNews сообщал, что спутники зафиксировали USS Connecticut сразу после инцидента 3 октября в районе острова Юнсин в Южно-Китайском море. Там располагаются китайская база для подводных лодок и военный аэродром. По мнению экспертов издания, подлодка занималась разведкой – и, скорее всего, столкнулась с неизвестным китайским подводным объектом, возможно, стационарной гидроакустической станцией, передает "Интерфакс".

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Аварийная АПЛ USS Connecticut ВМС США
Аварийная АПЛ USS Connecticut ВМС США
Аварийная АПЛ USS Connecticut ВМС США
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