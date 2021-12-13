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Во всем мире готовятся к новой волне коронавируса из-за "омикрона"

22:20
  • понедельник
  • 13 декабря 2021

Насколько опасен новый штамм ковида?

В Великобритании выявлен первый в мире случай смерти пациента с омикрон-штаммом коронавируса. Информацию подтвердил в понедельник премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон. Британские медики уже порекомендовали повысить в стране уровень угрозы ковида с 3 до 4, что означает высокие темпы передачи инфекции и существенное давление на систему здравоохранения. На этом фоне власти Великобритании и других европейских стран продолжают ужесточать антиковидные ограничения.

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В Британии умер первый пациент с омикрон-штаммом

Власти Великобритании о личности пациента, умершего из-за омикрон-штамма, и деталях его анамнеза особо не распространяются. Но не скрывают: это как минимум первый летальный случай, но к апрелю могут погибнуть 75 тысяч граждан страны. Только в Лондоне около 40 процентов заражений приходится именно на этот вариант коронавируса.

"Что мы знаем сейчас об этом штамме, это то, что "омикрон" распространяется с феноменальной скоростью, такого мы прежде не видели. Число заболевших удваивается каждые два-три дня. Это означает, что мы столкнемся с большой волной заражений", - заявил министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид.  

На этом фоне правительство Великобритании вынуждено принимать решения о дополнительных ограничениях. С этой недели в Англии вводятся ковид-паспорта. Их попросят предъявить при входе в ночные клубы и другие закрытые помещения вместимостью более 500 человек. Гражданам рекомендовано по возможности работать дома. Ношение масок обязательно не только в транспорте, но и в большинстве общественных мест. Власти требуют от людей делать прививки и ревакцинироваться, но сами не создали для этого нормальных условий. В Лондоне - очереди на несколько часов. А записаться онлайн - та еще проблема.

В понедельник первые случаи заражения вариантом "омикрон" подтвердили в Пакистане, Китае и Венгрии. Этот штамм уже выявлен более чем в 60 странах. Он до сих пор еще не слишком изучен. Пока ясно одно: опасен чересчур быстрым распространением и большим количеством мутаций. В пять раз больше, чем у "дельты". Некоторые страны готовятся к очередной волне коронавируса, вызванной именно омикроном. Например, во Франции - уже к шестой.

Чтобы защитить граждан, все большее количество стран вводят ту или иную форму ковид-паспортов или сертификатов о вакцинации. Китай утвердил цифровые пропуска одним из первых. Евросоюз запустил единую систему цифровых сертификатов для перемещения между своими государствами. Это, не считая еще внутренних ковид-паспортов в ряде стран ЕС. В Израиле так называемые зеленые сертификаты открывают их обладателям двери в рестораны и музеи, фитнес-клубы и синагоги.

В России так же опасаются, что штамм "омикрон" может усугубить эпидемиологическую ситуацию. В нашей стране известно о 18 случаях зараженных этой разновидностью инфекции. Во вторник Владимир Путин обсудит с членами правительства, как противостоять новой версии ковида.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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