ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Севастополе появится культурно-образовательный кластер

13:00
  • воскресенье
  • 19 декабря 2021

Это масштабный федеральный проект

Современный театр оперы и балета, большая художественная галерея и академия хореографии. В Севастополе создают уникальный культурно-образовательный кластер. Он не только поможет раскрыть творческий потенциал региона. Мировые шедевры станут доступнее для жителей полуострова.
Путин: Крым и Севастополь – навсегда с Россией

Ничего подобного в Севастополе не возводили со времен послевоенного восстановления города. Рядом с памятником Солдату и Матросу - три подземных этажа будущего театра оперы и балета. Объект уже сейчас сравнивают со строительством спорткомплексов к сочинской Олимпиаде.

"Всего предусмотрено проектом 70 тысяч кубов бетона. Из которых на сегодняшний день залито уже 17,5 тысячи. Так, чтобы представить – если поставить миксеры с бетоном друг за дружкой, то будет колонна длинной больше тысячи километров", - рассказал генеральный директор АО "АРГО" Константин Хомяков.

Автор проекта – австрийский архитектор Вольф Прикс. Белоснежные изгибы – словно волна или яхта, которая вышла из Артиллерийской бухты на берег. Любоваться закатами перед спектаклем можно будет с открытой террасы, она почти в три раза больше, чем в столичном парке Зарядье. Зрительный зал рассчитан на 1100 мест.

Общая площадь застройки – 50 гектаров. Огромная территория в исторической части Севастополя уже через два года станет новой точкой притяжения и духовным центром не только города-героя, но и всего Южного федерального округа.

Рядом строится академия хореографии. Юные актёры балета смогут жить в интернате. Для педагогов и работников театра возводится жилье. Еще один масштабный объект - новая художественная галерея.

"У нас последний раз большой художественный музей в стране открывался больше 100 лет назад. В 1912 году - это то, что мы сейчас знаем, как музей имени Пушкина в Москве. И мы рассчитываем, и нам поставлена такая задача, что через некоторое время он встанет в один ряд с крупнейшими художественными собраниями нашей страны", - отметил директор ФГБУК "Российская государственная художественная галерея" Виталий Зотов.

Знакомство с мировым искусством уже началось. В прошлом году прошёл гала-концерт "Звёзды мирового балета". С этого года стартовал цикл лекций "Оперные вечера в Севастополе".

Работает и Академия хореографии. Дети пока занимаются в арендованных залах, но уже под руководством именитых наставников. Например, Эмиль Фаски - хореограф Мариинского театра, постановщик балетного сегмента церемонии закрытия сочинской олимпиады, сейчас готовит балет "Щелкунчик".

Все это часть масштабного федерального проекта по развитию культурно-образовательных комплексов. Ещё три появятся в Калининграде, Кемерове и Владивостоке. Главная задача - раскрыть творческий потенциал регионов и дать возможность местным жителям погрузиться в мир искусства и познакомиться с мировыми шедеврами.

Никита Васильев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Возведение культурного кластера в Севастополе
Возведение культурного кластера в Севастополе
Проект культурного кластера в Севастополе
Проект культурного кластера в Севастополе
Проект культурного кластера в Севастополе
Проект культурного кластера в Севастополе
Возведение культурного кластера в Севастополе
Возведение культурного кластера в Севастополе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.