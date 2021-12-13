"Госуслуги" начнут выдавать сертификат по тесту на антитела к ковиду с декабря

Документ смогут получить и не обратившиеся к врачу граждане

Портал "Госуслуги" технически готов выдавать сертификаты гражданам, которые переболели ковидом и не обратились к врачу. Документ с декабря будет выдаваться также привившимся иностранными вакцинами, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Для этих двух направлений мы определяем следующий трек работы. Я думаю, что в декабре мы с технической готовностью портала госуслуг это завершим", - сказала Голикова журналистам.

Как поясняла Голикова ранее, сертификаты переболевшим без обращения к врачу и привившимся иностранными вакцинами будут выдавать по результатам тестов на антитела. Граждане, имеющие положительный тест после 1 января 2021 года, смогут получить сертификат сроком на год. Тем же, кто перенес болезнь без подтверждающего положительного ПЦР-теста, документ выдадут на полгода, передает ТАСС.

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