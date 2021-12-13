Суд вынес приговор фигурантам дела об убийстве Япончика

Преступление произошло в 2009 году

Мосгорсуд в понедельник огласил приговор двум обвиняемым в убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова (известного как Япончик). Их приговорили к 15 и 16 годам колонии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Мужчины признаны виновными в убийстве по предварительному сговору по найму. "Суд назначил наказание Муртази Шадании в виде 16 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на один год, второму обвиняемому Джамбулу Джанашии - 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима также с ограничением свободы на один год", - отметили в суде.

Шадания отказался признавать свою вину. Он попросил суд отправить его под домашний арест из-за онкологического заболевания.

Напомним, Вячеслава Иванькова ранили выстрелами из снайперской винтовки в июле 2009 года около ресторана на Хорошевском шоссе в столице. Криминальный авторитет скончался от полученных ранений спустя два месяца.

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