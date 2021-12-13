В Москве умер режиссер Сергей Соловьев

Ему было 77 лет
В Москве на 78-м году жизни скончался известный режиссер Сергей Соловьев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Причина смерти пока не называется.
Режиссер снял десятки фильмов. Самые известные ленты - "Сто дней после детства", "Асса", "Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви".
Соловьев – обладать множества наград, среди которых Орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени и Орден Дружбы.
Сергей Соловьев в программе "Мой герой"Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram