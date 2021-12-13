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В Москве умер режиссер Сергей Соловьев

18:52
  • понедельник
  • 13 декабря 2021

Ему было 77 лет

В Москве на 78-м году жизни скончался известный режиссер Сергей Соловьев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Причина смерти пока не называется.

Режиссер снял десятки фильмов. Самые известные ленты - "Сто дней после детства",  "Асса", "Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви".

Соловьев – обладать множества наград, среди которых Орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени и Орден Дружбы.

Сергей Соловьев в программе "Мой герой"

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