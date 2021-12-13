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Армия Эстонии получит на вооружение ракетные установки залпового огня

19:19
  • понедельник
  • 13 декабря 2021

Это указано в плане развития гособороны до 2031 года

Силы обороны Эстонии получат на вооружение ракетные установки залпового огня. Правительство утвердило "План развития государственной обороны до 2031 года", определяющий меры по сдерживанию возможной агрессии противника.
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"Система, среди прочего, использует высокоточные боеприпасы дальнего действия. Одной из самых распространенных в НАТО систем залпового огня является M270, максимальная дальность полета выпущенных из нее ракет составляет 300 километров", - сообщили в минобороны страны.

В сообщении военного ведомства отмечается, что аналогичное оружие применялось в Эстонии союзниками на учениях Swift Response 2021 и Rail Gunner Rush 2021. Эстонский парламент на днях принял бюджет с рекордными расходами на оборону – 748 миллионов евро, передает РИА Новости.

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