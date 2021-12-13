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Путин разъяснил Джонсону ситуацию вокруг Украины

19:42
  • понедельник
  • 13 декабря 2021

Президент России привел примеры действий Киева по срыву Минских соглашений

Ситуация вокруг Украины стала предметом разговора президента России Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. В беседе по телефону британский политик повторил заявления других лидеров западных стран, выразив беспокойство  по поводу "масштабных передвижений российских войск у украинских границ".
Путин напомнил Украине о возврате советских активов

Владимир Путин в ответ привел конкретные примеры деструктивной линии Киева на срыв Минских соглашений. Российский лидер подчеркнул, что украинские власти целенаправленно обостряют обстановку на линии соприкосновения, используют в зоне конфликта запрещенные договоренностями тяжелые вооружения и ударные беспилотники.

Путин напомнил, что все это происходит на фоне активного военного "освоения" территории Украины странами НАТО. Это создает прямую угрозу безопасности России. В такой ситуации необходимо незамедлительно начать переговоры, выработать четкие правовые договоренности, исключающие дальнейшее продвижение НАТО на восток, приводит слова российского президента пресс-служба Кремля.

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