В Парке Горького загорелся ангар

Сообщается о сильном задымлении

Пожар в Парке Горького в Москве. По данным МЧС, загорелся ангар, очевидцы сообщают о сильном задымлении.

"В 18:55 мск поступило сообщение о пожаре на Крымском Валу, дом 9. Происходит возгорание, предварительно, складского здания", - цитирует сообщение пресс-службы городского главка МЧС агентство ТАСС.

Площадь пожара и причины возгорания устанавливаются. Сообщений о пострадавших в результате ЧП пока не поступало.

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