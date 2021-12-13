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В квартире устроившего взрыв в Серпухове нашли автомат и селитру

20:39
  • понедельник
  • 13 декабря 2021

Подросток заранее готовился к нападению

Устроивший взрыв в православной гимназии подмосковного Серпухова подросток заранее готовил нападение. Он заранее скупал оружие и химикаты – это выяснилось во время обыска в квартире и гараже подозреваемого.
Число пострадавших при взрыве в гимназии в Серпухове возросло до 12

"В частности, был обнаружен тайник с несколькими единицами пневматического оружия, включая пистолеты и винтовки, охолощенный автомат, а также запас селитры", - приводит "Интерфакс" комментарий информированного источника.

Взрыв на крыльце православной гимназии на территории женского монастыря в Серпухове прогремел утром 13 декабря. Самодельное взрывное устройство привел в действие 18-летний выпускник этого учебного заведения. Пострадали, по разным данным, от 10 до 12 детей, в том числе и сам нападавший. По предварительным данным, причиной такого поступка бывшего воспитанника стали неприязненные отношения с преподавателями.

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